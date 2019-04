Confira programação de missas e celebrações dessa Quinta-feira Santa em Fortaleza

Iniciada no último domingo (14) — o Domingo de Ramos, conforme a fé católica —, a tradicional Semana Santa é marcada por celebrações e solenidades em igrejas por toda a Capital. Hoje (18), a Quinta-feira Santa motiva rituais como a bênção dos santos óleos, a cerimônia de lava-pés e as instituições da Eucaristia e do Sacerdócio.

Na Paróquia São José, da Catedral Metropolitana de Fortaleza, no Centro, a programação teve início às 8h, com a Missa da Unidade, presidida por Dom José Antonio, arcebispo de Fortaleza, e concelebrada por todo o clero. Mais tarde, às 18h30, será celebrada a Missa da Ceia do Senhor (Lava-pés), também presidida pelo arcebispo.

Já no Santuário de Nossa Senhora de Fátima, o ofício das leituras começou às 6h30. A Missa da Ceia do Senhor ocorre às 16h, seguida pela Adoração ao Santíssimo às 17h30, que será dividida em três partes: o momento na Igreja, a procissão e a adoração na sala 1. O encerramento da Adoração se dá às 20h.

A programação da Paróquia Cristo Rei, na Aldeota, será resumida à Missa Ceia do Senhor (lava-pés), que acontece às 19h.

Uma missa rotineira será celebrada às 16h na Igreja de Santa Edwiges, no bairro Moura Brasil, e a missa do lava-pés finaliza as celebrações do dia, também às 19h.