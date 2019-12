Confira os cuidados na compra e no manuseio de fogos de artifício para o Réveillon 2020

Arquivo Diário do Nordeste

A compra em locais sem certificação para venda de fogos de artifício e o uso inadequado do material, podem trazer riscos à segurança na virada para 2020, como alerta o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE).

Segundo a instituição, acidentes como queimaduras e incêndios provocados por fagulhas são mais comuns nessa época do ano. A compra do material sem a certificação do Corpo de Bombeiros é um dos pontos apontados pelo órgão como causador de acidentes.

Um depósito clandestino de fogos de artifício foi fechado em maio de 2019 pelo Corpo de Bombeiros, após denúncia anônima. No estabelecimento no Bairro Messejana, foram encontradas 25 mil unidades de fogos.

Confira abaixo uma lista com os cuidados necessários no momento da compra e no o manuseio dos fogos de artifício: