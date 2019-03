Confira o que abre e o que fecha no feriado de 25 de março, Data Magna do Ceará

Na próxima segunda-feira (25), será comemorado no Ceará a Data Magna, dia que marca o fim da escravidão no Estado no histórico dia 25 de março de 1884. Instituída em dezembro de 2011 com publicação no Diário Oficial do Estado. Francisco José do Nascimento, o Dragão do Mar, é responsável, em grande parte, pela data. Envolvido na luta pelo abolocionismo da escravidão, ele chegou a fechar o Porto de Fortaleza, em ato histórico, impedindo o embarque de escravos para outras províncias. Ele foi uma importante voz na libertação.

O dia é feriado em todo o território cearense. Alguns estabelecimentos modificam seu horário de funcionamento na próxima segunda-feira. Veja o que funciona no feriado da Data Magna:



Shoppings

Os shopping centers da Capital funcionarão em regime normal no feriado do dia 25 de março.

Bancos

Agências bancárias não funcionarão na próxima segunda-feira, 25.

Postos de combustível

Os postos de combustível de Fortaleza funcionarão normalmente no feriado. Liminar publicada pela 11ª Vara de Trabalho de Fortaleza na última sexta-feira (15), negou pedido do Sindicato dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sinpospetro) para que os estabelecimentos não abrissem em feriados.

Supermercados

De acordo com a Associação Cearense de Supermercados, os estabelecimentos terão funcionamento normal no dia 25 de março

Lojas de rua do Centro

As lojas de rua do Centro de Fortaleza não abrirão neste próximo feriado do dia 25 de março.