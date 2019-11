O cenário para quem passa pela orla de Fortaleza, mais especificamente na Avenida Beira-Mar agora é outro: com o fim das intervenções de dragagem, agora a faixa de areia é visivelmente maior. Em imagens, a diferença mais latente é a distância do mar para a Estátua de Iracema, monumento característico do local.

Agora, com a retirada da areia do fundo do mar para a costa concluída, a estátua está mais longe da água. A Iracema está compreendida no trecho 2, entre as ruas Rui Barbosa e Rua Ildefonso Albano, que teve expansão de 40 metros de faixa de areia.

Já o trecho 1, entre as avenidas Desembargador Moreira e Rui Barbosa, aumentou 80 metros de areia. O processo, conhecido como dragagem, fez a recomposição da costa com a ajuda de um navio belga, de uma empresa brasileira ganhadora de licitação.

Obras

A expansão das faixas de areia terminou no último sábado (16), três meses após o início das intervenções. O momento agora é de finalizar o processo de compactação da areia e terraplanagem de ambos os trechos.

O trecho 2 deve ser concluído no próximo mês, quando a faixa de areia estará livre para o tráfego de banhistas e sem as tubulações que ajudaram na dragagem. Já o 1, seguirá com previsão de término para agosto de 2020, prazo de entrega da nova Beira-Mar.