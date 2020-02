Os fiéis da Igreja Católica que vivem em Fortaleza podem participar das missas que abrem a Campanha da Fraternidade 2020, sob o tema “Fraternidade e Vida: Dom e Compromisso”, nesta quarta-feira (26). A Quarta-Feira de Cinzas dá início ao período de fortalecer os momentos de oração, jejum e penitência até a Páscoa, celebrada no dia 12 de abril deste ano.

A abertura oficial da Campanha da Fraternidade deve acontecer na Catedral Metropolitana de Fortaleza, no Centro, com missa presidida pelo arcebispo Dom José Antônio Aparecido Tosi Marques, às 18h30. Neste ano, o trecho bíblico escolhido como lema é: “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele”, que está no livro de Lucas 10: 33-34.

Já na quinta-feira (27), será feito o lançamento da Campanha com líderes religiosos, agentes de pastoral e católicos no Centro de Pastoral Maria, Mãe da Igreja, localizado no Centro, às 9h. Confira a programação de missas para as paróquias distribuídas por Fortaleza: