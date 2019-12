Confira lista completa de missas de Natal e Ano Novo em Fortaleza

A noite de Natal está chegando e, além das reuniões em família, as missas também estão na programação de grande parte da população. Por isso, a Arquidiocese de Fortaleza divulgou, nesta quinta-feira (19), a lista completa de missas, que envolve 79 igrejas da Capital. A programação está marcada para começar nesta sexta-feira, 20, tendo missas mais concentradas nos dias 24,25,31 e 01/01.

As celebrações eucarísticas estão programados para os dias dia 24, 25, 31 e 01/01, na Catedral, no Seminário Da Prainha e na Capela De São Pedro. Nos dias 24 e 31, as missas serão respectivamente às 20h, 19h e 17h, nos dias 31 e 01/01, na Catedral ás 12h, 18:30 e 20h, no Seminário às 7h e 17h30, e na Capela ás 8h e 17h.

Confira a programação completa: