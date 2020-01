Com atrações como Gusttavo Lima, Simone e Simaria e Bell Marques, clube e hotel de Fortaleza reuniram centenas de turistas e cearenses para o Réveillon 2020. No Colosso, no bairro Edson Queiroz, além do sertanejo e das coleguinhas, se apresentou o DJ Alok. Já o ex-chicleteiro saudou o novo ano no Marina Park Hotel.

Confira fotos das festas:

Famílias recebem o 2020 em festas particulares Foto: Fabiane de Paula

Festa no Colosso Foto: Fabiane de Paula

Réveillon no Colosso Foto: Fabiane de Paula

Festa na virada do ano Foto: Fabiane de Paula