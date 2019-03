Confira horários de missa na quarta-feira de cinzas (6)

As cinzas impostas na missa da quarta-feira que inicia a quaresma têm um significado especial. Simbolizam arrependimento e conversão. De acordo com os registros bíblicos, Jesus fez referência ao uso delas: “Ai de ti, Corozaim! Ai de ti, Betsaida! Porque se tivessem sido feitos em Tiro e em Sidônia os milagres que foram feitos em vosso meio, há muito tempo elas se teriam arrependido sob o cilício e as cinzas" (Mt 11,21).

A quarta-feira que sucede o carnaval inicia um momento importante para os cristãos católicos. Durante a quaresma, se preparam para viver o período mais importante do ano, segundo a tradição de fé: a páscoa. A missa das cinzas é preceito para os que professam a crença católica e acontece em muitas paróquias e capelas mundo afora.

Confira abaixo alguns horários de missa para quem quer celebrar a quarta-feira de cinzas com a comunhão:

Dia 06 de março de 2019

Paróquia da Catedral - Centro (85) 3231.4196

12 h - Padre Clairton Alexandrino

18h30min - Dom José Antonio A. Tosi Marques - Abertura da Campanha da Fraternidade

Confissões:

10h

15h30min

Paróquia N. Sra. de Fátima - Bairro de Fátima (85) 3227.5215

7 h

9 h

12 h

17 h

19 h

Paróquia São Francisco / Navegantes - Jacarecanga (85) 3238.0978

17h30min – Capela Nossa Senhora dos Navegantes

19h – Igreja de Santa Edwiges

Paróquia Santa Luzia - Meireles (85) 3254.1444

17 h

Paróquia Nossa Senhora da Paz - Aldeota (85) 3224.2398

8h

17h

19h

Paróquia São Vicente - Dionísio Torres (85) 3224.6489

6h30min

11h30min

17h30min

19h30min

Paróquia de Cristo Rei - Aldeota (85) 3231.6600

6h30min

17 h

19 h

Paróquia Santo Afonso de Ligório - Parquelândia (85) 3223.8785

8h

19h

Paróquia Bom Jesus dos Aflitos - Parangaba (85) 3245.1980

6h30min – Igreja Matriz - Bom Jesus dos Aflitos

8h30m – Capela Sagrado Coração de Jesus

17h – Capela Santo Expedito

17h Capela Mãe do Divino Salvador

18h – Capela Nossa Senhora de Fátima

19h – Igreja Matriz -Bom Jesus dos Aflitos

19h – Capela Santa Cruz do Itaperi- Serrinha

Paróquia Nossa Senhora das Graças - Pirambu (85) 3214.4634

08h Capela Santa Teresinha

19h Igreja Matriz

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro - Carlito Pamplona (85) 3236.6429

07h

17h

19 h

Paróquia Nossa Senhora das Graças - Manoel Sátiro (85) 4102.3517

18h – Capela Sagrado Coração de Jesus – Parque São José

19h Igreja Matriz

Paróquia Santíssima Trindade - José Walter (85) 3181.5155 ou 9 9664.5965

7h

19h

Paróquia Nossa Senhora de Nazaré - Montese (85) 3494.9974

17h

19h

Área Pastoral Nossa Senhora do Brasil – Seminário Seráfico (85) 3229.0906

18h30min

Paróquia São Francisco Xavier – Conjunto Esperança (85) 3077.2951

17 h:

Missa no Parque Presidente Vargas

Missa no Planalto Vitória

Missa no Parque Santa Rosa;

19h:

Missa na Igreja Matriz – Conjunto Esperança

Missa no Jardim Fluminense

Missa no Polo XI

Paróquia Jesus, Maria, José – Antônio Bezerra (85) 3235.0552

07h – Igreja Matriz de Antônio Bezerra

09h – Capela Santa Edwiges

19h - Igreja Matriz de Antônio Bezerra e Capela São Francisco

Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Nova Metrópole (85) 3213.0307

08h – Igreja Matriz Nova Metrópole

10h30 Nossa Senhora aparecida

17h – Comunidade Santíssima Trindade

19h – Igreja Matriz Nova Metrópole

Paróquia Nossa Senhora de Salette– Bela Vista (85) 3046.0548

08h

18h30min

Paróquia São Francisco de Assis - Canindezinho (85) 3498.5176

7h – Capela Santo Expedito

8h30min – Capela Nossa Senhora de Nazaré

17h30min – Igreja Matriz

Paróquia Nossa Senhora da Piedade– Piedade (85) 3254.8080

07h

17h

Paróquia e Santuário São Benedito- Centro (85) 3221.6264

07h30min

18h

Paróquia Santa Cecília – Bom Jardim (85) 3497.5414

07h

19h

Paróquia Santo Antônio de Pádua - Maraponga (85) 3298.22721

19h

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Mondubim (85)

8h30min - Comunidade Loteamento Santa Teresinha

- Comunidade Esperança III

17h - Comunidade Beira Rio

- Comunidade Loteamento São Mateus

- Comunidade Sítio Córrego

18h - Comunidade Parque Santana

- Comunidade Divino Pai Eterno

19h - Igreja Matriz

- Comunidade Novo Mondubim

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Alto Alegre

19h

Paróquia Nossa Senhora das Dores – Otávio Bonfim

6h30min

18h30mim

Paróquia São Pedro e São Paulo – Quintino Cunha – (85) 3479.2871

06h e 19h – Capela São José

07h e 19h - Igreja Matriz

07h30min – Capela São Vicente

09h – Capela Rainha da Paz

17h – Capela Nossa senhora do Perpétuo Socorro

19h – Capela Nossa senhora Aparecida

19h – Capela Nossa senhora dos Navegantes

Paróquia Santo Antônio de Pádua - Maraponga (85) 3298.22721

19h

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes – Ellery

18h

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Jereissati I / Timbó –

17h – Timbó

18h – Comunidade São Francisco

19h – Igreja Matriz no Jereissati