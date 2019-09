Confira as melhores praias para banho em Fortaleza na avaliação da Semace

Diferente da semana passada, a situação das praias da zona centro em Fortaleza, que pega a orla do Mucuripe à Praia de Iracema, não está completamente favorável para os banhistas. Segundo boletim da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), divulgado nesta sexta-feira (6), um trecho da região, entre a foz do Riacho Maceió e o Monumento dos Jangadeiros, foi considerado impróprio para banho, quando na última avaliação toda a zona estava própria pela primeira vez no ano.

Os banhistas podem usar nove dos 10 pontos monitorados pela Semace naquela área neste sábado (7) e domingo (8). Ao todo, 24 das 31 praias monitoradas pelo órgão estão próprias para banho, conforme o boletim.

A avaliação da zona leste, trecho que compreende a Praia do Futuro, permanece como na última semana. Neste trecho, 10 das 11 praias avaliadas estão próprias para banhistas. Apenas a praia do Farol, no posto 11, não está entre elas.

O mesmo ocorre na zona oeste, que vai do Centro à Barra do Ceará, onde cinco das 10 praias monitoradas foram consideradas próprias, assim como na última avaliação da Semace.

Na zona oeste, os pontos impróprios são: