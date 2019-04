Confira a lista de postos de saúde de Fortaleza; vacinação inicia quarta-feira (10) 

Os 113 postos de saúde de Fortaleza começarão a vacinar contra a gripe gestantes e crianças de 6 meses e até menores de 6 anos a partir da próxima quarta-feira (10). As vacinas estarão disponíveis de segunda a sexta, de 7h30 às 18h30, e nos sábados e domingo, de 8h30 às 16h30.

A meta da Prefeitura é imunizar cerca de 219.054 pessoas que estão no grupo prioritário. A vacina protege contra três subtipos do vírus da gripe, o H1N1, H3N2 e Influenza B.

A imunização iniciará, no mesmo período, em todos os municípios do Estado, obedecendo o calendário da 21ª Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe. Idosos, trabalhadores de saúde, professores de redes públicas e privadas, povos indígenas, mulheres puérperas, pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional começarão ser vacinadas a partir do dia 22 de abril.

Confira a lista dos postos de saúde em Fortaleza: