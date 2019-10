Conexão Unifametro conta com mais de 250 atividades para público interno e externo

Durante os dias 23, 24 e 25 de outubro, a Unifametro recebe a 15ª edição do Conexão Unifametro, evento que reúne pesquisa acadêmica, empreendedorismo, cultura e responsabilidade social.

Ao todo, a programação conta com mais de 110 palestras nos campi Carneiro da Cunha, Conselheiro Estelita, Maracanaú e Cascavel, contemplando todas as áreas do conhecimento.

Os participantes também podem escolher entre 99 opções de oficinas, 26 minicursos, 15 workshops e 11 mesas redondas, além de exposições de cinema e cursos livres.

Confira a programação completa aqui.

Entre os destaques da programação, está a palestra de abertura do evento, intitulada “Criatividade para solução de problemas” e ministrada pelo empresário e professor Murilo Gun (foto acima). Fundador da Keep Learning School, Gun é um dos grandes nomes a frente do debate sobre desenvolvimento inovador e criativo de negócios no Brasil.

As demais atividades discutem temas que envolvem ciência, economia, gastronomia, saúde e atualidades, a exemplo dos encontros que debatem assuntos como a reforma da previdência, sustentabilidade e a chegada das fintechs e startups.

Para auxiliar no desenvolvimento educacional e profissional dos alunos, o encontro também conta com oficinas que discutem elaboração e formatação de trabalhos acadêmicos e currículos, além de diversas opções de capacitação em temas específicos discutidos em disciplinas de cada curso, ministrados por professores do centro universitário.

Fóruns

Pautas que tratam sobre educação popular, políticas públicas para a juventude, o combate à violência contra a mulher e inclusão de crianças e jovens com autismo, entre outras, também serão discutidas durante os fóruns.

“Em um encontro como esse, é essencial falar não só sobre como inovar, mas também sobre o que nos limita como sociedade. Por isso, ficamos felizes de observar esse diálogo sobre pautas relevantes para a sociedade entre nossos professores, alunos e visitantes”, comentou Christianne Leopoldino, reitora da Unifametro.

O evento também conta com a feira De Olho no Mercado, que visa incentivar os alunos a buscar inserção no mercado de trabalho, premiações para projetos apresentados, e programação multicultural, com oficinas e workshops de dança, kettlebell training e outras mobilidades, além dos shows do cantor Italo Poeta e da banda Souse7e.

As inscrições custam R$ 40 para alunos do centro universitário e R$ 50 para o público externo, vão até o dia 18 de outubro e já podem ser efetuadas aqui. A instituição de ensino também estimula, durante o evento, a doação opcional de 1kg de alimento não perecível, que será destinado a instituições no entorno da Unifametro.