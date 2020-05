'Conexão SVM em Casa' aborda os cuidados com a saúde durante a pandemia

A infectologista Silvia Fonseca participa hoje do Conexão SVM em Casa, nesta terça-feira (12). A médica da operadora de saúde do Hapvida vai falar sobre os cuidados necessários na rotina, durante o Lockdown em Fortaleza. Além da atenção redobrada com a higiene dentro de casa, a especialista fala também do que fazer para se proteger ao máximo quando houver a necessidade de sair de casa, como na ida ao supermercado, no banco ou em farmácia.

O internauta pode acompanhar ao vivo a partir das 16h no instagram do Diário do Nordeste e será mediada pela repórter Bárbara Câmara.

O Conexão SVM ocorre durante o mês de maio e, todas as terças e quintas, você vai acompanhar bate-papo ao vivo sobre as mais diversas temáticas impactadas pela pandemia do coronavírus.

No primeiro bate-papo, a discussão sobre trabalho na Covid foi feita junto a representantes do setor produtivo. Dúvidas foram tiradas também sobre o auxílio emergencial concedido pelo Governo Federal. No cenário esportivo, os dirigentes de Fortaleza e Ceará falaram sobre o impacto no setor. Na última live, o tema foi ansiedade.