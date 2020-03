Condutor perde controle da direção, e carro capota no viaduto do Cocó

Um motorista perdeu o controle do veículo e se chocou contra a mureta de proteção do viaduto Celina Queiroz, no Bairro Cocó, em Fortaleza, no início da manhã desta sexta-feira (27). Parte da via ficou interditada. Agentes da Guarda Municipal e da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) estiveram no local.

No veículo estavam o motorista, Pablo Dantas, e sua noiva. Ele conta que estava deixando-a no trabalho e perdeu o controle porque a pista estava molhada. “Eu estava acompanhado da minha noiva. No momento da curva perdi o controle do veículo por conta da pista molhada. Estamos bem. Se não fosse cinto,não quero nem pensar.”

O veículo seguia no sentido Dionísio Torres-Papicu. Ninguém ficou ferido.