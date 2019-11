Condutor dorme ao volante e colide com ônibus na Avenida Aguanambi

O motorista Raimundo Nonato do Nascimento dormiu ao volante e colidiu o carro que dirigia com um ônibus na subida do viaduto da Avenida Aguanambi, na manhã desta terça-feira (26). A via ficou parcialmente bloqueada. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) e da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) estiveram no local.

“Eu dormi. Estava indo para o trabalho na Cidade dos Funcionários, sou soldador. Eu sei que eu ia aqui, de repente passei para esse lado e o ônibus me levou, saiu me arrastando, não lembro como foi”, relata Raimundo.

O carro de Raimundo não possuía seguro. Halisson Ferreira/SVM

Nascimento foi retirado do carro por pessoas que estavam próximas ao local do acidente. Ele contou que após a colisão sentiu fortes dores no peito. O veículo que conduzia ficou destruído lateralmente. Os passageiros do ônibus, que realizava o trajeto Messejana/Frei Cirilo, não ficaram feridos.

O soldador disse ainda que estava retornando do hospital. Ele havia deixado a esposa na unidade que acompanha a mãe internada.