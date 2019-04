Condições meteorológicas não favorecem chuvas em Fortaleza, diz Funceme

Após os constantes registros de chuvas em Fortaleza nas últimas semanas, as cargas d’água têm acontecido com uma intensidade, duração e frequência menores que como antes. O fato ocorre porque a formação de nuvens de chuva varia constantemente, o que contribui para que elas sejam anotadas de forma mais assídua ou não, conforme Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A previsão do órgão é que chova neste fim de semana.

Durante o sábado (13) e o domingo (14), de acordo com o meteorologista da instituição, Raul Fritz, podem haver várias interseções de chuvas, mas a tendência é que, em geral, elas sejam rápidas tanto em Fortaleza quanto na Região Metropolitana. Ele diz que, de um tempo para cá, as precipitações têm sido mais localizadas, não abrangendo grandes áreas espaciais do Ceará, por exemplo Fortaleza.

“A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) continua propícia à ocorrência de chuvas. Elas não estão acontecendo por um acaso. Tem períodos em que a formação de nuvens de chuva realmente varia, como aconteceu em Fortaleza nos últimos dias”, explica Raul Fritz.

O meteorologista afirma que mesmo a ZCIT estando junto ao litoral, por alguns momentos ela diminui, interferindo no processo de formação de nuvens de chuva. “Quando ficarem mais favoráveis, elas retornam. Podem voltar mais generalizadas, abrangendo áreas maiores do estado”, diz.

Interior

Ao contrário da capital cearense, no interior, atualmente, as precipitações ocorrem constantemente. A Funceme aponta que há registros delas em todas as regiões cearenses, por exemplo em Jaguaribe e em Orós. De forma moderada ou forte, no Cariri, no Sertão-Central, na Ibiapaba, na faixa litorânea do Maciço de Baturité também apresentam chuvas.