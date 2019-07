Concurso TJCE: possíveis temas e assuntos que podem cair na prova; vídeos

O Diário do Nordeste reuniu dicas de professores de diversas áreas com assuntos que podem cair na prova do concurso do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). O edital oferta 320 vagas e tem salário de até R$ 5 mil. As provas estão previstas para o dia 15 de setembro.

Confira todas as dicas nos vídeos abaixo:

PORTUGUÊS E REDAÇÃO:

DIREITO ADMINISTRATIVO:

DIREITO CONSTITUCIONAL:

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

Resumo do concurso

A remuneração inicial é de R$ 3.903,43, mais auxílio-alimentação e outros benefícios no valor de R$ 1.174,02, totalizando um vencimento inicial de R$ 5.077,45. A banca responsável pela seleção é a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Veja o edital completo

As inscrições podem ser realizadas no site da FGV, até às 16h do dia 20 de agosto. O valor da taxa de inscrição é de R$ 58,00, que pode ser pago até 21 de agosto.

As provas objetiva e discursiva estão previstas para acontecer no dia 15 de setembro de 2019, com duração de 4 horas e 30 minutos. Ambas são de caráter eliminatório e classificatório.