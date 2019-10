Concurso Seduc: homologação sai até o fim do ano, afirma Camilo Santana

Realizado no fim de 2018, o concurso da Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) deve ser homologado até o fim deste ano, informou o governador do Estado, Camilo Santana, na transmissão ao vivo semanal na sua página do Facebook, nesta terça-feira (1º). O processo seletivo aprovou 2.500 novos profissionais.

O prazo de validade do concurso será de dois anos a partir da homologação do resultado final no Diário Oficial do Estado, podendo prorrogar por igual período, desde que não vencido o primeiro prazo.

Intercâmbio para estudantes

O governador também confirmou que a lei do Programa Estudar Fora, aprovada no início de setembro na Assembleia Legislativa, foi sancionada nesta terça.

Com o programa, os estudantes da rede pública estadual têm a possibilidade de estudar outro idioma por meio de uma experiência de intercâmbio, com duração média entre um e seis meses.