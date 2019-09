Concurso Secult: Aprovados serão convocados a partir do dia 5 de novembro 

Os aprovados do concurso público da Secretaria de Cultura do Ceará(Secult) vão ser convocados para seus cargos a partir do dia 5 de novembro. O anúncio foi feito nesta terça-feira(3), pelo governador Camilo Santana, nas redes sociais.

Os 102 profissionais serão convocados no primeiro concurso público realizado pela Secult para a contratação de servidores de carreira durante os 53 anos de existência. "A Secretaria da Cultura do Estado é a mais antiga do Brasil, nunca teve um concurso e eu assumi o compromisso de fazer o concurso público e fizemos. São 102 profissionais e por sugestão do próprio secretário (da Cultura) Fabiano Piúba, a gente vai aproveitar o Dia Nacional da Cultura, 5 de novembro, para poder convocar os nossos primeiros concursados da Secretaria da Cultura do Estado”, disse o governador.

Com a convocação, a Secult terá um aporte de 55 analistas de cultura, 17 bibliotecários, 10 historiadores, oito analistas de patrimônio, quatro arquivistas, quatro museólogos, dois antropólogos e dois sociólogos.

O processo seletivo estava contemplado em uma das metas estabelecidas na Lei do Plano Estadual de Cultura, sancionada em 2016 pelo governador.

A partir deste mês, conforme anúncio do governador, um calendário dos concursos começa a ser divulgado. Além da convocação de aprovados em outros certames, novos editais serão lançados.