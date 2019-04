Concurso público de Cariré tem 57 vagas abertas com salários de até R$ 12 mil

Com salários que variam de R$ 998 a R$ 12 mil, a Prefeitura de Cariré abriu concurso público com 57 vagas de níveis fundamental, médio e superior. As inscrições ocorrem até o próximo dia 6 de maio, pela internet. A previsão é de que as provas objetivas ocorram nos dias 15 e 16 de junho.

O concurso é para contratação efetiva e cadastro de reserva. As jornadas de trabalho são de 20 e 40 horas semanais.

São vagas de analista em tecnologia da Informação; cirurgião-dentista; contador; enfermeiro – PSF; farmacêutico; fiscal de obras e posturas; fiscal de tributos e arrecadação; fisioterapeuta; guarda municipal; médico – auditor; médico – plantonista; médico – psiquiatra; nutricionista; operador de máquinas pesadas; professor (Matemática, Geografia, História, Português); professor – Educação Infantil/Ensino Fundamental I; psicólogo; psicopedagogo; técnico em enfermagem – PSF; técnico em enfermagem – Plantonista.

As taxas de inscrições variam conforme os cargos, sendo R$ 80,00 para nível fundamental, R$ 100,00 para nível médio/técnico e R$ 140,00 nível superior.

Para os cargos de nível superior haverá prova de títulos, de caráter classificatório. No caso das vagas para operador de máquinas e guarda municipal haverá provas práticas e aptidão física, de caráter classificatório.

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.