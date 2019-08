Concurso para a UFC tem 26 vagas com salários até R$ 4,6 mil

Saiu o novo edital do concurso UFC 2020 (Universidade Federal do Ceará) para cargos técnico-administrativos em educação. Oferta é de 26 vagas para lotação nos campi de Crateús, Fortaleza, Quixadá e Russas, situados no Estado do Ceará (CE).

Candidatos que têm o ensino médio e/ou curso técnico podem disputar as funções de assistente em administração (1 vaga), técnico em eletroeletrônica (1) e técnico de laboratório nas áreas de geologia (1), mecânica dos solos (1), meio ambiente (2), lavra e planejamento de minas (1), sistemas computacionais (1), design digital (1) e construção civil (1). O salário inicial é de R$ 2.904,96.

Para nível superior, as chances do concurso UFC são para os empregos de administrador (6), arquivista (2), analista de tecnologia da informação/processos de negócio (1), assistente social (2), bibliotecário/documentalista (1), pedagogo (2), roteirista (1) e nutricionista (1). A remuneração é de R$ 4.638,66.

Inscrições

As inscrições serão recebidas entre os dias 22 de janeiro e 2 de fevereiro de 2020, exclusivamente pela internet, através do endereço eletrônico do órgão.

Após concluir o cadastro, o candidato deverá imprimir o boleto bancário referente a taxa, nos valores de R$ 90 (ensino médio) e R$ 120 (nível superior), e efetuar o seu pagamento até a data limite de 3 de fevereiro, observado o horário de funcionamento do banco.

Todos os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. Ela será composta por questões de múltipla escolha que versarão sobre língua portuguesa e conhecimentos específicos.

O exame será aplicado no município de Fortaleza/CE no dia 29 de março de 2020, em locais e horários a serem comunicados no edital de convocação, a ser publicado a partir do dia 25 desse mesmo mês.

O concurso UFC ainda contará com prova de redação oficial, classificatória, somente para o cargo de assistente em administração; e prova prática, classificatória, para analista de tecnologia da informação, roteirista, técnico de laboratório e técnico em eletroeletrônica.