Concurso do IJF oferta 176 vagas para cargos de nível médio, superior e para médicos

A Prefeitura de Fortaleza divulgou nesta sexta-feira (28), três editais de concursos para nível médio, superior e para Médicos no Instituto Doutor José Frota (IJF), no centro da capital. Ao todo, são ofertadas 176 vagas para preenchimento do quadro de funcionários da unidade hospitalar.

As inscrições acontecem entre os dias 5 e 29 de março de 2020, exclusivamente on-line, no site do Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh). Para participar, o candidato de nível médio deve realizar o pagamento da inscrição no valor de R$ 95; nível superior de R$ 160; e médicos a quantia de R$ 240.

Das vagas

No nível médio, o edital nº 22/2020 traz cinco vagas para o cargo de Técnico em Higiene Dental e 20 vagas para Técnico em Imobilização Ortopédica. A jornada de trabalho pode chegar até 30h semanais e o salário-base até R$ 947,57.

O edital n° 23/2020 refere-se a 113 vagas para nível superior. Os cargos ofertados são: advogado, cirurgião-dentista, enfermeiro, fonoaudiólogo e psicólogo. A carga semanal de trabalho varia entre 20 e 30 horas. O salário-base pode alcançar até R$ 1.605.

Para os Médicos, o IJF oferta 38 vagas para Cirurgião Pediátrico, Cirurgião Torácico, Clínica Médica, Intensivista, Microcirurgião/Cirurgião de Mão, Pediatra e Psiquiatra. O salário-base é de até R$ 3.405 e jornadas de até 24 horas semanais.

Da seleção

Os candidatos participantes da seleção serão avaliados em duas etapas. A primeira é uma prova objetiva, que segundo o edital acontecem nos dias 19 de abril, para candidatos de nível médio e médicos e 26 de abril para candidatos a uma vaga de nível superior.

A segunda fase corresponde à análise de títulos e experiência profissional. O concurso tem validade de dois anos, que pode ser prorrogada por mais dois anos, a critério da gestão municipal.