Concurso da Controladoria Geral do Estado encerra inscrições nesta quinta

O concurso público da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará (CGE) está com inscrições abertas até as 18h desta quinta-feira (14). O valor da taxa é de R$ 150, e o pagamento pode ser efetuado até o próximo dia 10 de abril.

A seleção tem vagas nas áreas de Auditoria Governamental (9), Auditoria em Obras Públicas (4), Tecnologia da Informação (4), Correição (4) e Fomento ao Controle Social (4). A remuneração inicial para o cargo pode chegar a R$ 11.742,96.

Os candidatos vão passar por duas fases: a primeira com provas objetivas envolvendo questões de conhecimentos básicos e específicos. Já a 2ª fase será composta por três etapas: a 1ª etapa é um Curso de Formação e Treinamento Profissional, de caráter eliminatório e classificatório, com duração de 160 (cento e sessenta) horas; a 2ª etapa é uma avaliação psicológica, de caráter eliminatório, para verificação da personalidade e da aptidão do candidato para o desempenho das atribuições e atividades inerentes ao cargo de Auditor de Controle Interno e a 3ª será uma avaliação de títulos, de caráter classificatório.

Os candidatos precisam possuir curso de graduação de nível superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Salário até R$ 11.742,96

A remuneração do cargo de Auditor de Controle Interno é composta por uma parcela fixa de R$ 4.281,16 (quatro mil e duzentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos), Gratificações de Desempenho de Atividade de Auditoria (GDAA) e gratificação de titulação.

Com vencimento básico de R$ 4.281,16, somada ao cálculo da Avaliação de Desempenho de Atividades de Auditoria (GDAA) inicial de R$ 7.461,80, a remuneração inicial do cargo pode chegar a R$ 11.742,96, sem contar com os valores de titulação.