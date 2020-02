Concurso da Assembleia Legislativa do Ceará já tem banca organizadora definida

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) foi escolhido como banca organizadora do concurso da Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), com dispensa de licitação. O resultado foi publicado no Diário Oficial do Estado na segunda-feira (10).

A AL-CE anunciou o concurso em outubro do ano passado. São 100 vagas para os níveis médio e superior. Destas, 70 serão para candidatos com nível superior e 30, para nível médio.

Entre as áreas abrangidas estão direito, tecnologia da informação, contabilidade, comunicação, administração, engenharia, economia e arquitetura. Os salários serão de R$ 2.200 para nível médio e de R$ 4.500 para nível superior.

O concurso faz parte do plano de modernização da gestão do Poder Legislativo. No Orçamento do Estado de 2020, está previsto o valor de R$ 100 mil para a realização do certame.