Comunicado: O bom senso no Carnaval

A poucos dias para o início das festividades do Carnaval de Fortaleza, muito foliões já começam a se preparar para curtir a programação na Cidade. É fantasia, glitter e muita animação. No meio de tudo isso, é bom o folião também incluir o bom senso para que a festa seja bem aproveitada. Por isso, esta coluna reafirma: é preciso prezar pelo respeito, inclusive a quem não está curtindo a festança. Durante o período de pré-carnaval na Capital, que começou no dia 24 de janeiro e se encerrou no último domingo, a Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) apreendeu 15 paredões de som. Somente no último fim de semana, foram oito em seis bairros - Benfica, Conjunto Palmeiras, Mondubim, José Walter, Barroso e Bom Sucesso. O motivo do recolhimento? Todos desrespeitaram a Lei do Silêncio, que proíbe paredões de som em locais públicos e demais equipamentos que extrapolem o limite de 60 decibéis entre 22h e 6h. Se a festa acabou e você ainda quer continuar curtindo, procure um local adequado. O sossego de quem não está na festa merece ser respeitado tanto quanto o do folião. Ah, e para lembrar: não é não!

Reclamações

A orientação desta coluna não é em vão. Durante o Pré-Carnaval, moradores do entorno dos polos de festa reclamaram do desrespeito aos limites sonoros na madrugada. Então, a ideia é brincar a festa direito para não chegar na Quarta-Feira de Cinzas com dor na consciência e multa para pagar. O valor da sanção para quem tem paredão de som apreendido é a partir de R$ 1.278,22 . A medida também vale para bares e restaurantes. Esse é o valor da multa na Capital.

Interdição

Motoristas que trafegam pela Av. Desembargador Moreira devem ficar atentos a mais uma interdição na via. A avenida será bloqueada da próxima quinta (20), no trecho entre as avenidas Santos Dumont e Dom Luís, no sentido sertão-praia, para realização de obras de requalificação. No local, o asfalto será substituído por piso intertravado para melhorar o escoamento da água e a sensação térmica. Os condutores que fazem esse deslocamento devem trafegar no contrafluxo da via. Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) darão suporte no local.

Desvios

Os motoristas que trafegam no sentido praia-sertão do trecho que será interditado na Av. Desembargador Moreira terão duas opções de desvio. Eles deverão acessar a Rua Barbosa de Freitas, antes da rotatória da Praça Portugal, entrar à direita na Rua Desembargador Leite Albuquerque e depois à esquerda, retornando à Av. Desembargador Moreira. Outra alternativa é seguir pela Rua Oswaldo Cruz, entrar à esquerda na Av. Santos Dumont e à direita novamente na Av. Desembargador Moreira. As linhas de ônibus também passarão a trafegar pela Rua Barbosa de Freitas.

Concurso

Foi prorrogada até hoje a data-limite para os candidatos inscritos no concurso do Ministério Público do Ceará (MPCE) pagarem a taxa de inscrição. O certame é para o preenchimento de cadastro de reserva de analistas e técnicos ministeriais. A prorrogação ocorreu após interessados enfrentarem problemas para emitir boletos no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, organizador do concurso. A prova está prevista para o dia 8 de março.

A Região do Cariri já é reconhecida pelas suas riquezas culturais, religiosas e naturais. Nada melhor do que usar tudo isso para incrementar, ainda mais, o turismo na região, não é mesmo? Pensando nisso, o Governo do Estado junto com prefeituras caririenses inauguram, no dia 3 de março, a Rota do Cariri – um passeio pela região que mistura cultura e ecoturismo.

Melhorias foram implementadas para tornar o roteiro ainda mais atrativo e pontos turísticos vendidos a operadoras. A Rota do Cariri deve ser divulgada, internacionalmente, a partir do ano que vem.