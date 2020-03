Comunicado: Nova placa padrão Mercosul nas ruas

Você já deve ter visto alguns veículos circulando pelo Ceará com uma placa diferente, nas cores branca, azul e preta, com um símbolo da bandeira do Brasil. Além das cores, a sequência alfanumérica também está diferente, com um novo padrão: três letras, um número, uma letra e dois números. A placa modelo Mercosul foi estabelecida pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) em todo o País e começou a ser implantada no Ceará desde o dia 3 de fevereiro. Ou seja, todos os novos emplacamentos de veículos deverão seguir o novo modelo.

No entanto, os motoristas que possuem veículos com a placa cinza não precisam se preocupar. Ela vale até o fim da vida útil do automóvel. Se mesmo assim você quiser trocar, basta procurar um dos postos de atendimento do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Então, calma, não se avexe, que a mudança não é obrigatória, apenas para novos emplacamentos.

De olho nos preços

É absurdo algumas empresas quererem se aproveitar da angústia da população para aumentar preços de produtos utilizados como prevenção ao coronavírus, como álcool em gel, máscaras e luvas. Atentos à reclamação da população, o Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza) e a Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) monitoram as vendas desses produtos em supermercados, farmácias, distribuidores e fábricas em Fortaleza. O Código de Defesa do Consumidor proíbe a elevação dos preços sem justa causa. Então, fique atento: se vir algum preço abusivo, denúncias ao Procon podem ser feitas por meio do número de telefone 151, nas unidades físicas do Procon ou pelo aplicativo Procon Fortaleza.

Modernização do TJCE

Desde ontem, as comarcas de Quixeré e Fortim foram agregadas às comarcas de Limoeiro do Norte e Aracati, respectivamente. Com isso, todos os novos processos passam a tramitar em Limoeiro e Aracati. A integração das comarcas faz parte do cronograma de modernização do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), que busca digitalizar processos e dar mais agilidade aos trâmites na Justiça. Nenhum cargo de servidor efetivo, lotado nas comarcas que serão extintas para ser agregadas a maiores, será extinto ou transformado.

Quinze médicos cearenses foram aprovados no exame para obtenção de Título de Especialista em Ortopedia e Traumatologia (Teot). A prova foi realizada na cidade de Campinas, em São Paulo, nos dias 5 e 7 deste mês. Com a aprovação, agora eles fazem parte dos membros titulares da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) - Secção Ceará. Detalhe: o Ceará teve 100% de aproveitamento!

Um projeto de lei do deputado federal José Guimarães (PT) propõe que todos os smartphones e outros dispositivos de captação de fotos deverão conter um som similar ao de obturador de câmeras analógicas, que será reproduzido sempre que uma imagem for captada. O objetivo é eliminar o modo silencioso das câmeras de celular para inibir ação de assediadores sexuais.