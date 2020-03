Comunicado: Cultura como política transversal

Políticas culturais agenciam transformações – individuais e estruturais. Forjam sujeitos e sociedades. Em tempos de desidratação da Cultura como prioridade administrativa em âmbito nacional, convém reafirmar isso e reconhecer o olhar do poder público estadual para a área. Ontem, durante a solenidade de posse de 96 novos servidores da Secretaria Estadual da Cultura (Secult), a primeira do País, tanto o governador Camilo Santana (PT) quanto o titular da Pasta, Fabiano dos Santos Piúba, se somaram a vozes necessárias do setor em defesa de investimentos públicos – e universais – para a promoção de manifestações culturais. A multiplicação do entendimento da Cultura como política transversal, que afeta outras áreas caras à população, como Educação, Segurança, Economia e Desenvolvimento Social, e sobretudo como direito, é urgente no contexto sociopolítico brasileiro. Camilo foi taxativo: disse que, na contramão do tratamento dado à área no Governo Federal, pretende garantir mais investimentos. É o que se espera ouvir de qualquer gestor comprometido com a coisa pública, mas comparar os discursos dos gestores cearenses, ontem, com o da recém-empossada secretária nacional da Cultura, Regina Duarte, na semana passada, infelizmente, revela recados um tanto diferentes.

Oportunidades

Estudantes universitários em busca de oportunidades de estágios podem concorrer a oportunidades abertas pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE). Ainda ontem, o órgão lançou editais para a seleção de estudantes de graduação para formação de cadastro de reserva. Como o tempo máximo de estágio no MPCE é de até dois anos, vagas abrem com frequência. A seleção é voltada a alunos dos cursos de Direito, Administração, Arquitetura, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Desenvolvimento de Sistema (ou cursos análogos), Jornalismo, Psicologia, entre outros.

Bolsas

Os estudantes selecionados receberão bolsa de R$ 937 e auxílio-transporte de R$ 140,80 para desenvolverem suas atividades durante carga horária de 25 horas semanais. Os estagiários de Direito poderão ser lotados em unidades tanto da Capital quanto do interior, tendo a possibilidade de escolherem de uma a três lotações. Já os dos demais irão atuar em Fortaleza. Dentre as vagas, 30% serão reservadas para negros e 10% para pessoas com deficiência. As inscrições podem ser feitas no site do Instituto Euvaldo Lodi (www.iel-ce.org.br). Boa chance!

O Governo do Estado está tentando viabilizar a implantação de mais uma língua nas unidades do Centro Cearense de Idiomas (CCI), destinado a alunos da rede pública. Atualmente, todas as unidades ofertam Inglês e Espanhol. Uma comitiva da Alemanha esteve reunida com a vice-governadora do Estado, Izolda Cela, para discutir a medida.

Neste ano passou a vigorar no país europeu a nova Lei da Imigração Qualificada. A mudança facilita a entrada de trabalhadores estrangeiros graduados e com formação de nível técnico, o que poderia abrir portas para cearenses