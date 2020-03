Comunicado: Cuidados logo ao chegar em casa

Infelizmente, não é possível a todos os cearenses permanecerem em isolamento social para diminuir a disseminação do novo coronavírus. A quem precisa ficar indo e vindo, portanto, são necessários alguns cuidados ao chegar em casa. Vamos detalhar alguns por aqui. Primeiro, não encoste em nada dentro de sua residência antes de se higienizar. O ideal é deixar um vidro de álcool em gel do lado da porta ou ir direto para a pia lavar as mãos (por, pelo menos, 40 a 60 segundos). Importante também é tirar os sapatos ainda do lado da porta, além de tirar imediatamente a roupa utilizada na rua. De preferência, vá direto tomar banho. Também é importante higienizar quaisquer objetos que você tenha trazido de fora, como celular, óculos, embalagens, bolsa, chaves, entre outros. Você pode usar álcool ou mesmo água, no que for possível. Se sair com o seu animal de estimação, não deixe de higienizar as patinhas dele com água. São medidas simples e que podem reduzir os riscos de contaminação. E lembre: álcool em gel é importante, mas dê preferência a lavar as mãos com água e sabão.

Prevenção da gripe

A Prefeitura de Fortaleza decidiu adiantar a primeira fase de vacinação contra a gripe, normalmente iniciada em abril. A partir da próxima segunda-feira, dia 23, estará disponível, apenas para as pessoas acima de 60 anos, a vacina contra a doença, que tem validade por um ano. Com a proteção da vacina e a consequente diminuição dos casos de influenza H1N1, H3N2 e Influenza b, pode se tornar mais fácil diagnosticar possíveis casos de coronavírus em caso de sintomas gripais fortes.

Abastecimento

Observando a diminuição significativa no fluxo de veículos em Fortaleza, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) determinou a suspensão da fiscalização da restrição de caminhões nas avenidas da cidade em caráter provisório. O principal objetivo da determinação é otimizar o abastecimento de mercadorias e a circulação de produtos. A medida já está em vigor e deve continuar em funcionamento até o final de março.

Cuidados

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) divulgou orientações para as seis instituições de Longa Permanência para Idosos na cidade de Juazeiro do Norte. O órgão também irá fiscalizar a implementação dessas determinações nas instituições. Entre as regras, está o pedido de que as instituições informem, no prazo de 48 horas, se existe algum acolhido com sinais e sintomas compatíveis com o coronavírus, tais como febre, dor no corpo, coriza, tosse e/ou dificuldade respiratória. Em caso afirmativo, os acolhidos deverão ser encaminhados ao atendimento médico.

Arte em quarentena

Falamos por aqui, ontem, sobre os impactos que as medidas de combate ao novo coronavírus devem ter sobre a classe artística no Ceará. Para driblar o período de crise, artistas resolveram criar o Festival Quarentena, um projeto colaborativo, virtual e gratuito. Até 31 de março, o festival reúne artistas, produtores culturais, casas de arte e coletivos de diversas linguagens para trocar experiências por meio de bate-papos online. Ainda serão expostos trabalhos e realizadas apresentações e discussões de projetos culturais.