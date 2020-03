Comunicado: Atividades suspensas

Sim, é cansativo falar o tempo todo do novo coronavírus. Ninguém faz porque gosta, mas sim pela extrema necessidade de falar sobre esse assunto que tem paralisado países inteiros. Aqui no Brasil, e mais especificamente no Ceará, muitas são as empresas, escolas e universidades que suspenderam atividades presenciais para facilitar a quarentena de parte da população. Contudo, de nada adianta quando essas pessoas resolvem sair de casa em um período no qual a única opção possível é o isolamento social. Quarentena não é férias. É bom não esquecermos disso.

Não é momento de ir ao cinema, ao teatro, visitar parentes e amigos ou ir à praia. Não é férias ou feriado nacional. É momento de ficar em casa e cuidar dos próximos e, indiretamente, dos mais distantes. Todos estamos suscetíveis à contaminação por esse vírus que tem uma velocidade de disseminação altíssima. Então, se for possível, fique em casa, assista a filmes, leia bons livros e ligue para aqueles que você ama. E lembre a todos o que já deveria estar internalizado: quarentena não é férias.

Ponto facultativo

Muitos órgãos públicos no Ceará, de maneira acertada, estão declarando ponto facultativo amanhã (20). Junto ao feriado de hoje, Dia de São José, é mais uma alternativa para manter as pessoas em casa e evitar a disseminação do vírus. O governador Camilo Santana, aliás, estendeu o apelo a empresas e instituições da iniciativa privada para que possam adotar essa medida e liberar os funcionários.

Formas de contato

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) restringiu o acesso dos usuários da Justiça às dependências das unidades e fóruns que estão sob sua jurisdição, como forma de combate à disseminação do novo coronavírus no Estado. Contudo, para facilitar o atendimento da população que, independentemente de pandemia, continua precisando do Judiciário, a vice-presidência do TJCE disponibilizou um número de WhatsApp para o público. Basta adicionar como contato o número de telefone (85) 3207.7960. Outra forma de contactar a vice-presidência do TJCE é por meio do endereço de e-mail institucional gabvice@tjce.jus.br.

Regularização

A internet tem sido um excelente instrumento para evitar aglomerações. Por isso, a via digital tem sido indicada pelo Corpo de Bombeiros para aqueles que precisam realizar edificação perante o Comando de Engenharia de Prevenção de Incêndio (CEPI). Para evitar comparecer ao órgão, é possível entrar no site para dar entrada neste processo. Em caso de quaisquer dúvidas, o Comando de Engenharia e Prevenção de Incêndio (Cepi) do Corpo de Bombeiros disponibiliza o número (85) 3101.2394, que funciona em horário comercial.

As programações culturais promovidas pelas secretarias Estadual e Municipal de Cultura foram adiadas devido à preocupação com a disseminação do coronavírus. A suspensão deve valer, pelo menos, até o dia 31 de março, podendo ser ampliada a depender da situação epidemiológica do Estado.

Contudo, é importante lembrar de quem é diretamente afetado por essa decisão: os profissionais da cultura. A decisão acertada das pastas de cultura tem sim efeitos negativos que precisam ser discutidos entre o Poder Público e os artistas.