Complexo Educacional é inaugurado nesta sexta-feira (5) em Caucaia

Reunindo diferentes centros voltados à formação e ao desenvolvimento, o Complexo Educacional Myra Eliane é inaugurado nesta sexta-feira (5), no Parque Araturi, em Caucaia.

Além do Centro de Educação Infantil (CEI) Olga & Parsifal Barroso, que iniciou suas atividades em março deste ano, a unidade inclui o Centro de Formação Yolanda e Edson Queiroz, Centro de Arte e Cultura Índio Kanindé, e o Centro Desportivo Igor Barroso.

O equipamento é resultado da parceria entre o Instituto Myra Eliane e a Prefeitura de Caucaia. No segmento destinado à Formação, jovens e adultos terão acesso a cursos voltados para o mercado de trabalho, em parceria com a Universidade de Fortaleza (Unifor) e a Universidade Federal do Ceará (UFC).

“Nós temos seis salas de aula para os adultos. Serão cursos de extensão, conectando o que a comunidade quer e o que a Universidade pode prover, como cursos de extensão, seja para aprender corte de cabelo, fazer unha ou sobrancelha. A gente pode prover isso, para gerar renda na vida dessas pessoas”, ressalta o presidente do Instituto Myra Eliane, Igor Queiroz.

O Centro Arte e Cultura, por sua vez, abrirá espaço para o contato direto com a histórias dos povos indígenas tradicionais, adequado para sediar exposições, eventos, reuniões e demais manifestações culturais.

Recreação

Em prol da socialização e da educação esportiva para o desenvolvimento, o Centro Desportivo será um espaço para recreação e lazer da comunidade. A inauguração acontecerá no sábado (6), às 7h.

Na ocasião, será realizado o Torneio Igor Barroso de Futebol 7 Society Feminino e Masculino, com a participação de quatro equipes femininas e oito masculinas disputando o título de campeão.

Desde sua abertura, o CEI Olga & Parsifal Barroso recebe crianças entre 2 e 5 anos e 11 meses de idade, em período integral, de 7h20 às 16h. Atualmente, o equipamento atende mais de 547 estudantes.

O objetivo central do CEI, de acordo com Igor Queiroz, é a formação do caráter na idade correta. “Eu provi um equipamento que pega a metodologia do MEC e mistura com a do Instituto Sathya Sai de Educação do Brasil, falando dos valores humanos: o amor, a paz, a verdade, a retidão e a não-violência”. O Instituto Sathya Sai de Educação do Brasil é uma entidade sem fins lucrativos, onde trabalham profissionais de diversas áreas do conhecimento, prestando serviço voluntário a fim de promover o desenvolvimento integral do indivíduo.

A infraestrutura do Centro de Educação Infantil inclui 26 salas, teatro grego com capacidade para 180 pessoas, refeitório, quadra poliesportiva coberta, vila, horta, pista de recreação e playground.

Para participar da escola, é preciso apresentar comprovante de residência, indicando um endereço próximo a ela. “Seguindo as regras do novo urbanismo, não quero que deixem uma pegada de carbono muito grande no ambiente para chegar até a escola. É para beneficiar a comunidade no entorno do equipamento, não muito longe”, diz.