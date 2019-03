Como eliminar o mofo da sua casa e afastar doenças

Chuva é sinônimo de fertilidade mas não consegue ser dissociada de alguns transtornos, especialmente em cidades grandes como Fortaleza. Além de alagamentos e complicações no tráfego (tanto de veículos como de pedestres) nas ruas, a umidade que surge com o período chuvoso implica em um problema dentro de casa: o surgimento de mofo.

O bolor se prolifera em praticamente todos os tipos de ambientes e superfícies, especialmente em locais úmidos e com pouca luminosidade. Dentro de casa, itens como alimentos, armários, guarda-roupas, sapatos e roupas costumam apresentar a proliferação do mofo, que é causado por fungo. O especialista Everardo Albuquerque comenta alguns pontos em relação ao mofo, como causa, prevenção, alergia e tratamento.

Água sanitária é coringa para eliminar mofo

“Todo fungo adora crescer com água. Então, quando chove, aumenta a umidade e a quantidade de fungo. Podemos ver que, no período chuvoso, o mofo dá na roupa, sapato, todo canto tem mofo. São os fungos que causam, e eles crescem em todos os locais”, comenta o professor aposentado da Universidade Federal do Ceará (UFC), formado em Farmácia e Bioquímica.

Todo fungo adora crescer com água. Então, quando chove, aumenta a umidade e a quantidade de fungo

O especialista também indica uma maneira de remover o mofo que não pôde ser evitado. De acordo com ele, o “hipoclorito de sódio”, substância presente, principalmente, na água sanitária. Contudo, ele adverte para o uso cuidadoso da substância para não prejudicar objetos como roupas e sapatos.

Prevenção e saúde

Do céu, que vem a chuva e causa o bolor, também vem a principal forma de prevenção contra a proliferação de fungos: o Sol. “Não existe nenhuma solução milagrosa para matar os fungos. É melhor o Sol. Você tem que abrir o ambiente, colocar as roupas, os calçados, tudo no Sol. É um excelente controle contra os fungos”, orienta Everardo.

Você tem que abrir o ambiente, colocar as roupas, os calçados, tudo no Sol

Além do incômodo, o mofo pode ser causador de doenças respiratórias e alergias. “Rinite, coriza no nariz, ficar espirrando. E também a asma, que é quando obstrui os pulmões e você tem dificuldade em respirar”, complementa Everardo sobre os males da saúde causados pelo contato do ser-humano com o mofo.

Em relação ao tratamento, ele indica a imunoterapia. “Você tem que tomar a vacina, que é para quando você já está doente com a asma, aí você toma a imunoterapia”, informa o ex-professor. De acordo com ele, o tratamento ainda não é oferecido pelo Sistema Único de Saúde (Sus). E o profissional mais aconselhado para orientar o tratamento é o alergologista.