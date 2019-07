Começam as obras de engorda da faixa de areia da avenida Beira Mar

A implantação do novo aterro da orla de Fortaleza começou nesta sexta feira, 19, simultaneamente ao descarregamento dos materiais da obra na avenida Rui Barbosa. A previsão de término é agosto de 2020, mesmo cronograma da requalificação da avenida Beira-Mar.

Até 30 de julho, a avenida Rui Barbosa será bloqueada entre a Historiador Raimundo Girão e Beira-Mar. Em agosto, após a descarga completa dos contentores e tubos flutuantes, a obra se dará com mais velocidade, segundo a prefeitura.

As intervenções preveem a engorda artificial de aproximadamente 80 metros de faixa de areia, com extensão de 1,2 km, entre os espigões das avenidas Rui Barbosa e Desembargador Moreira. O objetivo é recompor o aterro da Praia de Iracema e criar um novo aterro entre as duas avenidas. Outro ponto de bloqueio é na avenida Beira-Mar, entre Barão de Studart e Rui Barbosa entre os dias 18 e 30 de julho, das 9h às 16h e das 23h às 5 h.

Segundo o secretário da regional II, Ferruccio Feitosa, a previsão de conclusão daqui a pouco mais de um ano, em agosto de 2020, é devido ao fluxo constante de pessoas no local. As intervenções serão feitas primeiro em uma metade da via e depois na outra, evitando a interdição total do local que é polo de comércio, atividades físicas e turismo. Segundo o secretário, a engorda artificial não traz nenhum impacto ambiental e está sendo feita com o respaldo dos técnicos.

“Nenhum impacto ambiental, isso é uma coisa que está prevista há bastante tempo. Por isso que foram feitos os espigões da Rui Barbosa e do Náutico”, afirma Feitosa