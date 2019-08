Com uniforme do Samu, crianças aprendem a prestar primeiros socorros em caso de acidentes

Para as crianças do projeto Samu Júnior, as manhãs de sábado são aplicadas para aprender uma atividade, em geral, associada ao mundo dos adultos: como prestar primeiros socorros em casos de acidente. Entre oito e 12 anos, elas fazem parte do projeto do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Fortaleza e recebem treinamento de equipe multiprofissional para aprender os procedimentos em casos de choque elétrico, convulsão, engasgos e picadas de animais.

O projeto passou por uma reformulação em 2018 e desde então funciona durante todo o ano. Os participantes já começaram a utilizar os conhecimentos de forma prática, como destaca o coordenador do projeto, Ecleidson Fragoso. “Nós temos o Annenberg que é um garoto de oito anos. A avó dele foi operada e ele sozinho faz os curativos”, comenta.

Entre as atividades, os participantes aprendem como realizar massagem cardíaca sob a trilha sonora de Stayin Alive, da banda inglesa Bee Gees. O motivo: a música, que tem como tradução “mantendo-se vivo”, corresponde ao ritmo dos batimentos do coração e é utilizada para encontrar o movimento ideal da técnica utilizada em pacientes com parada cardíaca, por exemplo.

Foi estudada, de forma científica, que as batidas do nosso coração são iguais ao ritmo dessa música fazendo com que o profissional memorize, de acordo com o ritmo, a necessidade das compressões no tórax

A iniciativa é formada por médico, enfermeiro, pedagogo e assistente social, que ministram as aulas para os participantes de oito e 12 anos de idade. “Trabalhamos com uma linha pedagógica aberta e de forma lúdica com simulações feita até por eles mesmos. E com técnicas corretas, mas com uma pedagogia adequada ao entendimento deles”, conclui o coordenador Ecleidson.



Sobre o projeto

Ecleidson Fragoso lembra que a iniciativa surgiu em 2003 e que agora está em quase todas as capitais do país. “A gente que deu o pontapé inicial”, ressalta. “Começou sendo chamado de Samu Júnior porque, inicialmente, a gente queria que os filhos dos funcionários entendessem o que é que os pais iam fazer”.

Agora, depois de pausas nas atividades do projeto, a organização do Samu Júnior se planeja para ampliar as vagas do curso. “Recebemos o convite das Forças Armadas para fazer um treinamento com crianças carentes. A Secretária de Educação solicitou que a gente faça esse treinamento, também, nas escolas”, detalha o coordenador.

O curso acontece em cinco encontros e inicia com informações sobre prevenção de acidentes e cuidados na infância. Depois, o treinamento é com curativos, uso de gazes, ataduras e luvas, para então ser ensinado a forma correta de técnicas para desengasgo e massagem cardíaca. A orientação de acionar o Samu para realizar o atendimento profissional sempre é reforçada.

Atualmente, um turma com 17 crianças está recebendo a capacitação. Para participar, um cadastro deve ser realizado na sede do Samu Fortaleza, na Parquelândia. “A procura está tão grande que a gente fechou (turmas) até o fim do ano”, conclui Ecleidson.