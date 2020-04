Com mais de 9 mil exames ainda sem resultado, Ceará recebe 18,9 mil testes do Ministério da Saúde

A Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa) recebeu 18,9 mil kits de testes rápidos para diagnóstico do novo coronavírus (Covid-19), do Ministério da Saúde, para reforçar o mapeamento dos casos da doença no Estado. Enquanto a testagem é aumentada, 9,5 mil pacientes seguem aguardando o resultado do exame.

Conforme a Sesa, o Ministério da Saúde elaborou uma relação dos municípios que receberão os kits com os testes rápidos.

O Ceará tem 53 mortes confirmadas por Covid-19, conforme atualização desta quarta-feira (8) da plataforma IntegraSUS. São 1.376 casos confirmados.

Desde o início desta semana, na última segunda-feira (6), a Covid-19 começou a aparecer em cidades do Interior do Ceará. De acordo com dados da plataforma IntregraSUS, 45 dos 184 municípios cearenses têm pelo menos um caso confirmado da doença. A capital cearense possui mais de 1,1 mil casos, sendo a cidade com maior índice da doença por habitante.

Diante do temor, alguns municipios cearenses até fecharam entradas e saídas. Nas cidades de Guaramiranga, Paracuru e Piquet Carneiro, apenas residentes ou pessoas que prestam serviços essenciais poderão cruzar as entradas das cidades.

Brasil

O número de mortes decorrentes do novo coronavírus chegou a 800 no Brasil, segundo dados divulgados hoje (8) pelo Ministério da Saúde. O resultado marca um aumento de 20% em relação a ontem, quando eram registrados 667 óbitos.