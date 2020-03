Com mais de 130 mm, Fortaleza registra maior chuva do ano

Com uma precipitação de 132.3 mm, no Posto Castelão, a chuva registrada em Fortaleza, entre a noite deste sábado (14) e a manhã deste domingo (15), se tornou a maior de 2020. Com o grande volume de água, casas, ruas e avenidas ficaram alagadas.

De meia noite até por volta das 8h30 deste domingo, a Capital cearense registrou uma precipitação de 54,2 mm, apontaram ainda dados parciais da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Os números são atualizados ao longo do dia pelo órgão.

A maior precipitação anterior (85.4 mm) em Fortaleza havia ocorrido entre os dias 1º e 2 de março.

Vias alagadas

Na manhã deste domingo, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) registrou, pelo menos, cinco pontos de alagamento em Fortaleza.

Na Avenida Alberto Craveiro, no Bairro Castelão, um carro chegou a ficar com os quatro pneus submersos, devido à grande quantidade água acumulada. O motorista arriscou atravessar a via, mas precisou abandonar o veículo no meio do caminho.

A AMC informou que vai tirar o automóvel do local quando o nível da água baixar. Devido aos transtornos provocados pelas chuvas, a AMC ainda realizou um bloqueio no viaduto do Aeroporto de Fortaleza e o trânsito na Avenida Alberto Craveiro foi interrompido, no sentido Castelão - Aldeota.

Com o bloqueio, "os veículos que vêm do aeroporto em direção à Aldeota estão acessando a Alberto Craveiro, no Castelão à esquerda pega a Paulino Rocha, passa por cima da BR, pega a BR-116 e, em seguida, a Raul Barbosa", orienta o agente de trânsito da AMC, José Ivanilton Júnior.

No Dom Lustosa, a chuva provocou uma enchente no canal do bairro, resultando no alagamento de ruas próximas, que escoou para dentro de residências. Casas no Barroso foram afetadas do mesmo modo.

Já no bairro Dias Macedo, o acúmulo de água nas vias obrigou moradores a entrarem em contato direto com a água suja das ruas, a cada deslocamento.

No bairro Aerolândia, moradores arriscaram sair de casa utilizando um colchão inflável Foto: VC Repórter/SVM

Aerolândia

Uma ambulância que trafegava pela Avenida Raul Barbosa, no bairro Aerolândia, ficou presa em um ponto de alagamento. O carro transportava um paciente, com destino ao Hospital Geral de Fortaleza (HGF), mas a viagem foi interrompida.

Os próprios moradores da região ajudaram a retirar a ambulância de dentro da água, mas o veículo ficou no prego. O motorista entrou em contato com o hospital para solicitar ajuda, mas não informou sobre o estado de saúde do paciente.

Com o alto nível de água nas ruas da Aerolândia, casas ficaram alagadas e um grupo de moradores chegou a arriscar sair de casa utilizando um colchão inflável.

Ceará

Entre as 7 horas deste sábado e as 7 horas deste domingo, choveu em pelo menos 101 municípios em todo o Estado. Fortaleza registrou a maior precipitação (132.3 mm), no Posto Castelão; seguida de Aquiraz, com 92.0 mm, no Posto Sitio Sapucaia; e de Acopiara, com 78.0 mm, no Posto Caixa.

De acordo com a Funceme, os maiores acumulados de chuva neste domingo deverão se concentrar na região sul, entre o Cariri e Sertão dos Inhamuns, principalmente nos períodos da noite, seguindo pela madrugada de segunda-feira (16). O mesmo cenário deve ser observado no noroeste, entre Ibiapaba e Litoral Norte, porém, com registros já no período da tarde.

Para o início da semana, a previsão continua a mesma, porém, há tendência de redução dos acumulados em Fortaleza e Região Metropolitana em relação ao que vem sendo observado entre sábado e domingo, com chuvas ao longo dia. Nesta segunda, o período entre madrugada e manhã poderá ser o principal com precipitações na área indicada.

Na Avenida Raul Barbosa, no bairro São João do Tauape, carros trafegam com dificuldade Foto: José Leomar

Previsão do tempo

A previsão para Fortaleza e Região Metropolitana neste domingo, segundo a Funceme, é de tempo nublado com eventos de chuva pela manhã e de nebulosidade variável com chuva isolada, à tarde e à noite.

Para o Ceará, a previsão é de tempo nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

As maiores precipitações no Estado:

Fortaleza (Posto: Castelão) : 132.3 mm

Aquiraz (Posto: Sítio Sapucaia Fagundes) : 92.0 mm

Acopiara (Posto: Caixa) : 78.0 mm

Assaré (Posto: Assaré) : 75.0 mm

Iguatu (Posto: Bau) : 68.0 mm

Acaraú (Posto: Aranau) : 64.4 mm

Pontos de alagamento registrados pela AMC: