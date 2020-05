Com lockdown, dados da Covid-19 em Fortaleza têm tendência de estabilização pela primeira vez

Pela primeira vez, desde que o novo coronavírus começou a se disseminar por Fortaleza, há uma tendência de estabilização nos dados relativos à Covid-19 na Capital, saindo de uma fase exponencial para uma mais linear.

A informação foi compartilhada pelo governador Camilo Santana durante a transmissão ao vivo, na tarde desta quarta-feira (20), em que o gestor atualizou o decreto de isolamento social rígido (lockdown) até o próximo dia 31 de maio.

> Decreto de isolamento é prorrogado até 31 de maio; Fortaleza segue em lockdown

Os gráficos apresentados pelo governador apontam a tendência de estabilidade na curva de evolução da doença no número de casos confirmados, de casos em investigação e de óbitos. "Essa é uma tendência importante que mostra que estamos caminhando para um platô aqui na Capital. A tendência é que, após o platô, comece a diminuição dos casos aqui em Fortaleza, que é o problema maior no Estado do Ceará", pontuou Camilo.

O platô é uma espécie de pico contínuo, o qual demora a apresentar queda. Assim, o número de casos novos registrados por dia continua alto por um período não determinado, até que começa a cair.

A interpretação foi atestada pelo gerente da Célula de Vigilância Epidemiológica de Fortaleza, Antônio Lima. Segundo ele, o estudo foi realizado por pesquisadores do Departamento de Física da Universidade Federal do Ceará (UFC) em parceria com o faculdade City College of New York.

"Os dados ainda são preliminares, pois o isolamento social rígido não tem muito tempo, mas eles perceberam já uma pequena mudança no padrão de propagação da doença, medida pelos casos confirmados. Ou seja, a curva apresenta-se como uma tendência de estar mais ou menos em direção a uma estabilidade do número de casos diários", pontua o epidemiologista.

De acordo com Antônio Lima, o lockdown tem sido bastante efetivo nessa estabilidade, pois os primeiros resultados da efetividade do decreto, no número de casos confirmados, podem ser sentidos a partir do quinto ou sétimo dia. "O isolamento social vem para manter essa tendência e reduzir ainda mais o crescimento da doença para que a gente tenha alguma folga mais confortável, com taxa de ocupação de leitos adequada aos pacientes."