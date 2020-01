Com investimento de R$ 500 mil, bondinho do Morro Santa Terezinha começa a operar neste 1º semestre

Com investimento por volta de R$ 500 mil e previsto no projeto de requalificação do Morro Santa Terezinha, apresentado em 2011 pela Prefeitura de Fortaleza, o bondinho estará em operação no local até o fim do primeiro semestre deste ano, segundo a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), Manuela Nogueira. O equipamento deve auxiliar na acessibilidade do local.

A previsão da secretária é de que o equipamento comece a ser montado no local entre fevereiro e março. “O bondinho está em fabricação. Como o equipamento vai atuar em área marítima, é preciso passar por uma pintura que aumente a durabilidade dele”.

Pioneiro do tipo na infraestrutura de Fortaleza, a titular da Seinf diz que o período para entrega do dispositivo é maior, pois não há outros para se basear. “Nós visitamos outros (elevadores) como este em outros estados para ter alguma base”. Segundo Manuela, inicialmente, o transporte foi pensado apenas como um tipo de auxílio para locomoção, mas afirma que a disponibilidade para o turismo ainda está sendo estudada.

Requalificação

Praças, areninhas, anfiteatro e mirantes foram entregues, aos poucos, para a comunidade do Morro Santa Terezinha, a partir de 2018. Inicialmente, a então prefeita Luizianne Lins (PT) havia previsto a entrega das obras para 2012, mas “as obras estavam paralisadas e o dinheiro estava preso no Ministério do Turismo”, diz Manuela.

As mudanças no local chegaram ao total de R$ 11 milhões e foram financiadas pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina, com recursos também do Ministério do Turismo e da Prefeitura.