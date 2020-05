Com drive-thru de material, creche distribui atividades escolares para alunos na Messejana

Durante o isolamento social causado pelo novo coronavírus, uma creche do bairro Messejana, em Fortaleza, organizou uma maneira prática de distribuir os kits escolares: um drive-thru. A iniciativa partiu da escola de tempo integral Creche Tiquinho de Gente, que combinou os pais dos alunos a entrega do material na tarde da última quinta-feira (7). Os saquinhos com tinta guache, giz de cera e caderno de atividades serão usados nas aulas remotas da instituição, que começam na próxima segunda (11).

Devido às recomendações do Governo do Estado durante a pandemia de Covid-19, a escola, que estava de férias letivas, precisou adaptar o planejamento pedagógico à nova realidade. Hanna Meireles é coordenadora da creche e conta fala como o esquema foi pensando para que nenhum aluno fosse prejudicado pelas aulas online.

“Algumas famílias não estavam conseguindo imprimir o material em casa. Nós conversamos com os pais, organizamos os horários. Reunimos todos os professores com material de proteção e cada um foi nos carros entregar os kits”, explica Hanna Meireles.

A iniciativa serviu também para matar a saudade. Como a escola funciona em tempo integral, os alunos estavam acostumados a passar parte do dia com as professoras e os colegas. “Nós recebemos ligações das crianças dizendo que estão com saudade, que querem voltar. Algumas delas vieram com os pais de farda para falar com as ‘tias’. Foi muito emocionante”, relembra a gestora.

Surpresa para as mães

Junto ao material escolar, uma surpresa para a família. Com a proximidade do dia das mães, a equipe preparou uma homenagem para que a data não passasse em branco. “Mandamos fazer máscaras personalizadas e mandamos uns docinhos. Queremos retribuir o carinho que elas tiveram conosco, o apoio de todas foi fundamental. É isso que o momento pede, empatia”, confessa Hanna.

Além das atividades escolares, kit contou com presente para as mães. Hanna Meireles

Cristina de Oliveira, 36, participou do drive-thru da Tiquinho de Gente. Psicóloga e mãe da pequena Aurora, de três anos de idade, ela conta como a ação a deixou aliviada. "Eu estava muito receosa de como seria a volta às aulas, principalmente com as atividades remotas. Nós que somos adultos, ficamos desgastados, imagina ela, que é criança?”, avalia Cristina.

Mas o cuidado e a atenção da equipe nos preparativos para nova fase letiva são positivos. “É uma vantagem porque evita mudar muito a rotina da minha filha. Eu estava lá no drive-thru e vi que tudo foi feito com muito carinho, recebi a homenagem de dia das mães. Acho que esse é o diferencial entre a escola família e a escola empresa, você se sente parte”, completa a psicóloga.