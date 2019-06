Colisão frontal entre dois veículos deixa um morto e quatro feridos em Caucaia

Uma colisão frontal entre uma caminhonete e um veículo Gol deixou uma pessoa morta e quatro feridas na BR-222, no km 27, em Caucaia, na tarde deste sábado (29). A via ficou congestionada por pelo menos 6 km. Os dois veículos envolvidos no acidente ficaram parcialmente destruídos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do veículo Gol morreu no local. O motorista da caminhonete e três passageiros tiveram ferimentos e foram socorridos para uma unidade hospitalar. Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Perícia Forense e do Serviço de Atendimento Móvel e de Urgência foram ao local para atender a ocorrência. A PRF orientou o trânsito para evitar novos acidentes.