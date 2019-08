Colisão envolvendo quatro veículos bloqueia trânsito na Avenida Mister Hull

Uma colisão envolvendo quatro veículo bloquearam duas faixas da Avenida Mister Hull, no Bairro Antônio Bezerra, na manhã desta sexta-feira (2). Segundo testemunhas,o motorista do ônibus que fazia a linha Conjunto Ceará-Aldeota fez uma manobra errada e atingiu dois carros de passeio e outro coletivo.

O motorista de um dos carros de passeio explicou que viu o ônibus avançando. "O motorista do ônibus avançou até o meio, saiu empurrando meu carro, meu carro empurrou o outro e bateu no ônibus. Meu carro estava parado esperando", disse o dentista Ricardo Betini.

O Diário do Nordeste tentou conversar com o motorista causador do acidente, mas ele não quis explicar o que aconteceu. Um dos passageiros que estava no coletivo disse que viu o que aconteceu e ficou assutado na hora.

"Eu estava próximo da janela então vi a hora que bateu. Por ser uma curva estava com a velocidade lenta, mas foi um susto sim. Pensei que ia bater só no primeiro carro, mas o ônibus continuou em movimento e atingiu mais três veículos. As pessoas gritaram um pouquinho e quando abriu a porta todo mundo se dispersou", acrescentou.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram ao local para atender a ocorrência e orientar os condutores.