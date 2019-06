Colisão entre veículos deixa duas pessoas feridas e causa congestionamento na Avenida Mister Hull

Duas pessoas ficaram feridas em uma colisão entre dois veículos ocorrida na manhã desta terça-feira (18), na Avenida Mister Hull, em Fortaleza, próximo ao 10º Distrito Policial. O acidente causou um grande congestionamento na via, no sentido Caucaia-Bezerra de Menezes.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista de um dos carros trafegava pela via quando o eixo do automóvel quebrou e parou no meio da avenida. Já o condutor afirmou que, pouco antes da colisão, um ônibus bateu na traseira do veículo.

VC Repórter

Ainda segundo a PRF, o motorista do outro automóvel estava a caminho do trabalho, junto com a mulher, e colidiu com o veículo da frente.

A mulher do segundo condutor sofreu escoriações e foi encaminhada para o Frotinha do Antônio Bezerra. O motorista do outro veículo teve arranhões na perna.

Uma equipe da PRF foi acionada ao local para escutar o depoimento dos condutores e auxiliar no trânsito do trecho.