Colisão entre van e ônibus deixa passageiros com ferimentos leves no Centro

Passageiros de uma van e um ônibus levaram um susto quando os dois veículos colidiram por volta das 7h, no cruzamento das avenidas Duque de Caxias com Tristão Gonçalves, no Centro de Fortaleza, nesta segunda-feira (17). Uma das faixas da Avenida Duque de Caxias ficou bloqueada após o acidente.

Maruana Lima, passageira do ônibus que fazia a linha Avenida Borges de Melo 01, disse ao Sistema Verdes Mares que o coletivo estava parado e, após o impacto, acabou subindo um pouco na calçada.

Segundo a ela, o ponto de ônibus é sempre movimentado e, se tivesse subido completamente a calçada, poderia ter acontecido algo pior. "Foi um livramento porque poderia ter ocorrido algo mais grave", disse.

Crianças e senhoras no chão

A passageira também informou que acabou machucando um pouco a mão. "Senhoras e crianças caíram no chão do ônibus porque a pancada foi muito grande. Muitas pessoas bateram a cabeça, mas nada de fratura exposta", disse Mariana.

Causas do acidente

De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC), o motorista da van informou que foi desviar de um pedestre que atravessava fora da faixa e acabou colidindo na traseira do coletivo. Agentes estiveram no local para orientar o tráfego e evitar novos acidentes.