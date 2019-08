Colégios da Polícia Militar de Fortaleza e Juazeiro abrem seleção para 488 vagas

Dois colégios militares do Estado lançaram nesta quinta-feira (8) edital de processo seletivo para admissão de 488 novos alunos. O edital foi publicado pela Coordenadoria dos Colégios da Polícia Militar do Ceará. As unidades, localizadas em Fortaleza e Juazeiro do Norte, na Região do Cariri, receberão estudantes do ensino fundamental e médio.

As inscrições serão realizadas somente pela internet, do dia 29 de agosto a 4 de setembro. O cadastro deve ser feito por um dos responsáveis legais do candidato (pai, mãe, pessoa que detenha a guarda judicial ou tutor). A prova será aplicada no dia 22 de setembro e o edital está disponível no site da empresa responsável pela seleção. O valor da inscrição é de R$ 95,00, com pagamento por meio de boleto bancário.

Vagas

Estarão disponíveis 160 vagas no 1º Colégio da Polícia Militar General Edgard Facó distribuídas dentre as séries do 1º , 2º e 6º anos do Ensino Fundamental. Já para o 2º Colégio da Polícia Militar Coronel Hervano Macêdo Júnior, serão 328 vagas distribuídas entre as séries do 6º, 8º e 9º ano do Ensino Fundamental e o 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio.

Mais informações, na sede do CPMGEF - Avenida Mister Hull, 3835, Antônio Bezerra, Fortaleza. Horário de atendimento: 8h30 às 11h30 e 13h30 às 16h30 (dias úteis). Telefone: (85) 3388.7740.