Colégio Militar do Corpo de Bombeiros abre 100 vagas para o ano letivo de 2020

Está aberto o processo seletivo referente ao ano letivo de 2020 do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros Escritora Raquel de Queiroz (CMCB), de Fortaleza. Ao todo, 100 vagas são ofertadas para novos alunos. As inscrições são realizadas exclusivamente por meio do preenchimento do formulário eletrônico no site, até o dia 18 de setembro, e confirmadas com o pagamento da taxa no valor de R$ 25,00.

Os candidatos com direito à isenção devem conferir as especificações contidas no edital. Todo o valor arrecadado da taxa de inscrição será depositado no Fundo de Segurança Pública e Defesa Social (FSPDS) da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

As provas têm como matéria base as avaliações do ano anterior, contendo perguntas das disciplinas de português e matemática objetivas e subjetivas, de acordo com a série. Os candidatos interessados poderão ter acesso às avaliações passadas pelo site do colégio.

Vagas

Das vagas a serem preenchidas, 50 serão para o 1º ano do Ensino Fundamental l; 30 referentes ao 6º ano do Ensino Fundamental ll; e 20 para o 1º ano do Ensino Médio. A faixa etária para as vagas referentes ao 1º ano do Ensino Médio serão preenchidas por candidatos que nasceram de 01/01/2013 a 31/03/2014, seguindo ano a ano a série respectiva. O exame tem como matéria base do ano anterior, contendo perguntas das disciplinas de português e matemática objetivas e subjetivas, conforme a série.

O resultado do exame está previsto para o dia 25 de novembro.