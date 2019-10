"Cocó Rosa e Azul" promove atividades de prevenção ao câncer no Parque do Cocó

Neste fim do mês de outubro, a campanha Outubro Rosa, de prevenção do câncer de mama, chega aos últimos dias. O momento é de transição para o "Novembro Azul", ciclo que difunde os cuidados com o câncer de próstata e traz foco na saúde dos homens. O Instituto do Câncer do Ceará (ICC) celebrou as duas mobilizações com a realização do evento "Cocó Rosa e Azul" na manhã deste domingo (27), no Parque do Cocó.

Na ocasião, profissionais e estudantes de saúde promoveram atividades esportivas, yoga, exames básicos (IMC, Glicemia). A programação trouxe ainda atrações musicais e um bate-papo de esclarecimento a respeito do câncer de mama, com o mastologista Olívia Feitosa (Hospital Haroldo Juaçaba/HHJ) e de próstata, com o urologista Gabriel Oliveira (HHJ).

O movimento é centrado na conscientização dos pacientes. Para a Rede ICC, o autocuidado diário possibilita o diagnóstico precoce, caso a pessoa adquira o câncer, e o equilíbrio da sáude, a fim de evitar a enfermidade.

A dona de casa Eliacir Ribeiro encara uma atípica "saga" envolvendo o câncer. Em 10 anos, ela se curou três vezes: teve um nódulo na mama, outro no útero, e mais um na região do pescoço. Agora, seu esposo, o motorista Antônio João de Oliveira, também está com a doença. Ele faz tratamento na próstata e se inspira na força da mulher para se curar.

Eliacir e Antônio: ela se curou do câncer três vezes e agora apoia o tratamento do esposo Foto: Alana Araújo

Prevenção

Um grupo de ginástica rítmica reunia homens e mulheres, conduzidos pelo "Tio Flavinho". Aglacir Santos aproveitava o movimento para se exercitar e apoiar a causa do Outubro Rosa. Segundo ela, a dança é seu trunfo para evitar doenças: com a prática, Aglacir extravaza, libera energira presa e ainda se diverte.

De calça colorida, Aglacir se vestia em prol de "todas as causas" Foto: Alana Araújo

Panorama

De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), 4.930 novos casos de câncer de mama surgiram no Ceará, recentemente, e 127.920 em todo o Brasil. A incidência maior ocorre entre pessoas sedentárias e aquelas que não fazem exames médicos com regularidade.