Cobra de dois metros é encontrada enrolada em motor de ambulância em Caucaia

Uma cobra de dois metros de comprimento foi encontrada por comerciantes dentro do motor de uma ambulância da Prefeitura de Caucaia, em frente a Secretaria de Saúde do município, na Rua Coronel Correia, na Região Metropolitana de Fortaleza, na manhã desta segunda-feira (15).

Testemunhas informaram ao Sistema Verdes Mares que a ambulância estava estacionada quando comerciantes viram a cobra saindo do motor do veículo.

A Secretaria de Saúde de Caucaia confirmou que a cobra foi encontrada no veículo da Prefeitura do município e disse que ela foi levada para o Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia (IMAC).