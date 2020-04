Cloroquina, hormônios, ômega-3: neurocientista cearense explica possíveis tratamentos para Covid-19

Medicamentos com resultados comprovados para outras doenças começaram a ser testados para combater a Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, enquanto uma vacina ainda não tem eficácia comprovada em humanos. Contudo, medicamentos como a hidroxicloroquina não são unanimidade. Um estudo de pesquisadores americanos constatou que a utilização dela, inclusive, esteve associada a mais mortes. Mas quais mecanismos de ação devem ser esperados dos fármacos contra a doença?

Quem explica é pesquisadora cearense Bruna Ribeiro Teles, doutora em Neurofarmacologia e integrante do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos da Universidade Federal do Ceará (NPDM/UFC). Ela reforça que qualquer tratamento da infecção por coronavírus deve ser feito e monitorado exclusivamente pela equipe científica, médica e multiprofissional de saúde. “É totalmente ilegal a automedicação, podendo levar ao risco de morte”, frisa.

Cloroquina

Utilizada no tratamento da malária, a cloroquina foi um dos primeiros medicamentos pesquisados para tratar o coronavírus. Ela foi incluída no protocolo de atendimento da Secretaria Estadual de Saúde do Ceará (Sesa), associada a corticoide, antitrombótico e antibióticos, para evitar que os sintomas iniciais evoluam para infecções sérias.

“A cloroquina é indicada para uso em pacientes mais graves diagnosticados com Covid. O vírus, para se multiplicar, precisa se utilizar da autofagia celular. É justamente nesse processo que a cloroquina vai atuar, inibindo o mecanismo e, consequentemente, impedindo a replicação viral”, explica Bruna Ribeiro.

Outro protocolo combina o fármaco com a azitromicina, antibiótico indicado para o tratamento de infecções respiratórias, que também minimiza a multiplicação do vírus.

“Vamos ter calma e cautela para ver os pontos positivos e negativos do tratamento. Todo medicamento tem uma fase pré-clínica, clínica e um período para avaliar os efeitos adversos em curto, médio e longo prazo”, esclarece a pesquisadora.

Hormônios

Outra alternativa cogitada por médicos como tratamento complementar é o uso de hormônios para reduzir o tempo de internação de pacientes instalados em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), ou seja, com quadros mais severos da Covid-19.

Em 2018, Bruna recebeu um prêmio internacional por destacar a importância de um fármaco sintético chamado liraglutide na redução da neuroinflamação provocada por infecção viral. A liraglutide tem ação semelhante a uma incretina (substância) intestinal, “que tem função de diminuir a morte celular e garantir proteção”, descreve.

A aplicação em UTIs se daria pelo controle do mecanismo metabólico diante da infecção viral. “Com a carga de glicemia controlada, aumenta a atividade energética celular e a capacidade dela de conseguir sobreviver aos ataques imunológicos que vai receber”, destaca a pesquisadora.

Ômega-3

Também se discute o uso de substâncias que combatem a neuroinflamação diante de processos infecciosos. Uma delas é o ômega-3, um tipo de gordura benéfica encontrada naturalmente em peixes (como salmão e atum).

“Um artigo científico de 2019 mostrou que o uso dele é capaz de diminuir a neuroinflamação provocada por infecção viral. Hoje, sabemos a importância da alimentação. Se você quer se proteger de infecções, tem que aumentar a imunidade e, para isso, precisa de uma alimentação rica em vitamina C, vitamina D e substâncias anti inflamatórias”, recomenda.

Estudo no HSJ

Referência no tratamento de doenças infectocontagiosas, o Hospital São José (HSJ), em Fortaleza, foi um dos 18 escolhidos no Brasil para participar do ensaio clínico Solidariedade (Solidarity), que busca comprovar a eficácia de quatro medicamentos no tratamento da Covid-19.

Na primeira etapa, serão verificados o uso da cloroquina, remdesivir, lopinavir com ritonavir, e uma combinação de lopinavir, ritonavir e Interferon Beta 1a. Essas drogas são indicadas, por exemplo, para tratar malária, ebola, HIV e esclerose múltipla.

A iniciativa é da Organização Mundial de Saúde (OMS), com coordenação da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em parceria com o Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde (Decit/MS).