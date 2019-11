Cidade Jardim II tem 2º incêndio em um dia; criança e jovens estavam em imóvel destruído por fogo

Um segundo incêndio foi registrado no Conjunto Cidade Jardim II, no bairro José Walter, nesta terça-feira (5). Desta vez, o fogo se alastrou pelo apartamento 404 do bloco 3, quadra 7, onde estavam três adolescentes e uma criança. Ninguém ficou ferido. As chamas destruíram móveis e eletrodomésticos.

O incêndio começou por volta de 15 h. Os moradores do apartamento, três adolescentes de 16 e 13 anos, e uma criança de nove anos, ouviram um barulho semelhante a uma explosão no quarto do imóvel. Segundo eles, o fogo se alastrou pelo colchão e depois pela sala e a cozinha.

A dona da casa, a diarista Cristiane Paula Oliveira da Silva, estava trabalhando quando foi avisada sobre o incêndio.

Conj. Cidade Jardim tem segundo incêndio registrado nesta terça-feira (5) Foto: Ricardo Mota

“Eu tava trabalhando. Quando deu um pedacinho ligaram pra mim, quando eu tava descansando, dizendo que minha casa tinha pegado fogo. Aí meus filhos tavam tudo dentro de casa. Meus três filhos com essa moça que é mulher do meu filho. Cheguei preocupada com meus bichinhos, meus cachorros, periquito, minha gata. Tavam todos salvos, eles conseguiram tirar”, conta a diarista.

As chamas destruíram geladeira, fogão, bojão de gás, armário, rack, televisão, aparelho de som e duas camas beliche.

“Deus é que sabe meu destino”, comenta a proprietária do local.

Segundo incêndio no mesmo condomínio

Por volta de seis horas da manhã desta terça-feira houve outro incêndio no conjunto habitacional. O imóvel atingido está localizado na quadra 4, apartamento 103. O local ficou destruído.

De acordo com vizinhos, o responsável pela propriedade não aparece no imóvel há cerca de um ano. O apartamento havia sido ocupado por pessoas em situação de rua, que foram retiradas de lá pela polícia há cerca de 15 dias. Portanto, não havia ninguém no espaço.