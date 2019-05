Cidade de lego é montada em campanha de trânsito na Praça do Ferreira

Quem foi ao Centro de Fortaleza, na manhã desta quinta-feira (16), foi surpreendido com ações de educação em trânsito. Peça teatral, estandes com itens de segurança viária e um cinema com vídeos de dicas de como trafegar em rodovias foram montados na Praça do Ferreira. Uma cidade em lego com ações de segurança viária chamou atenção de jovens e adultos.

A iniciativa faz parte do maio amarelo. Em 11 de maio de 2011, a ONU decretou a Década de Ação para Segurança no Trânsito. Com isso, o mês de maio se tornou referência mundial para balanço das ações que o mundo inteiro realiza. O Sistema Verdes Mares participou das ações com adesivagem da campanha “Eu sou amigo do trânsito”.



> Participe do Manifesto Colaborativo Amigos do Trânsito

Igor Ponte, superintendente do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE), comentou que campanhas de conscientização reduzem os índices de infração. “Em razão do maio amarelo, as instituições se unem por meio do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN). A conscientização não deve ser voltada só para o infrator, pois os problemas atingem todos. Por exemplo, em caso de uma ultrapassagem irregular é possível ferir pessoas que estão apenas passando ali”, explica o gestor. De acordo o gestor, o Detran-CE registrou queda de 38% só nas rodovias estaduais por meio de campanhas.

Nesta sexta-feira (17), a campanha de trânsito do SVM acontecerá no cruzamento das Avenidas Desembargador Morereira com Santos Dumont.