Cidade da gente: projetos devem reurbanizar seis espaços de Fortaleza em 2020

Sair de casa a pé e ter uma boa experiência na rua motivou os seis projetos urbanísticos premiados no Concurso de Ideias Cidade da Gente, promovido pela Prefeitura de Fortaleza, com iniciativas apresentadas nesta segunda-feira (30). Os projetos devem ser adequados às outras obras públicas já em execução e todos devem ser implantados em um ano.

As reformas contemplam criação de mobiliário urbano como bancos, jardineiras, espaços infantis, além de pinturas e texturas artísticas para os locais. Foram escolhidos os projetos que atendem os bairros Passaré, Barroso, Aracapé, Planalto Vitória, a Avenida Desembargador Moreira e a Rua dos Tabajaras. Ao todo, o concurso recebeu 27 projetos de intervenção para espaços diferentes da Capital e cada equipe premiada ganhou R$ 15 mil pelas ideias.

Samuel Dias, secretário municipal de governo, ressalta que as intervenções funcionam como um acabamento do trabalho de reurbanização e das obras de saneamento. “Fortaleza é uma cidade que cresceu muito rápido, então há essa falta de identidade com o local em que as pessoas vivem e que precisa ser resgatado. Normalmente são locais com baixa qualidade de estrutura”, acrescenta.

Um dos projetos vencedores deve revitalizar o ambiente da região marcada pela Chacina do Forró do Gago - ocorrida em janeiro de 2018 e que teve 14 mortes. “No Jardim Glória, implantação desse projeto vai resgatar esse sentimento de aquele lugar é bom para se viver”, reforça o secretário.

“Isso é uma forma das pessoas se apropriarem do espaço da cidade e entender que é a população que constrói a cidade. Então porque ela não teria o direito de dizer como quer que seja o quintal da casa dela? É isso que rua e o que espaço público são: uma extensão da sua casa”, diz Gabriela Delgado, arquiteta e urbanista premiada.

Ouvir as necessidades da população foi uma etapa fundamental, como ressalta Olívia Patrício, arquiteta e urbanista, que integrou a equipe do projeto “Brinca, Jardim Glória”, localizada no Barroso. “A gente traz essa ideia da participação para os moradores possam se instruir nesse processo todo de aprender como é a construção, qual a importância da Lagoa e de você manter o ambiente sadio”, conta.

Necessidades

Para a elaboração dos projetos foram definidos critérios de adequação como sustentabilidade ambiental, acessibilidade, segurança viária, facilidade de execução, versatilidade, baixo custo e seguir a legislação. Na organização do concurso também esteve o Instituto Cultural Iracema (ICI).

Victor Celedônio, arquiteto, está na equipe que elaborou o projeto "Aracapé, vamos andar a pé" e destaca a necessidade de promover um ambiente adequado para os passeios feitos à pé. "Uma cidade voltada para o automotivo, a gente precisa melhorar muito a locomoção do pedestre. Nossa proposta tentou reforçar esse aspecto porque nós acreditamos que o pedestre deve ser esse usuário principal", conclui.