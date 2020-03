Ciclofaixa da Avenida Antônio Sales será ampliada em 400 metros

Por demanda de usuários, que trafegam diariamente pela Avenida Antônio Sales, a ciclofaixa da via foi ampliada em 400 metros, no trecho entre a Rua Monsenhor Catão e a Avenida Engenheiro Santana Júnior. A intervenção conta com infraestrutura bidirecional no início do trecho e unidirecional nas proximidades dos viadutos, onde há canteiro central.

Desenvolvido pela Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP), a infraestrutura cicloviária implantada na avenida faz parte do Circuito do Cocó, um conjunto de ciclovias e ciclofaixas no entorno do Parque do Cocó, que realizam a ligação entre as ciclofaixas da Aldeota e Papicu, com as ciclofaixas e ciclovias da região da Washington Soares.

Serão ampliadas, também, as ciclofaixas da Avenida Jornalista Thomaz Coelho, Rua Angélica Gurgel e Rua Luiz Alves, em Messejana; Avenida Coronel Carvalho, na Vila Velha; e Rua Professor Otávio Lobo, no Papicu.

Infraestrutura Cicloviária

Fortaleza passa a contar com 287,4km de infraestrutura cicloviária, sendo 110,1 km de ciclovias, 171 km de ciclofaixas, 6,1 km de ciclorrotas e 0,2 km de passeio compartilhado, que fazem parte do Programa de Expansão da Malha Cicloviária, com esta implantação.